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19:13, 3 марта 2023Россия

В Донецке врачи достали неразорвавшуюся мину из тела пациента

РИА Новости: в Донецке хирурги в бронежилетах достали из тела мужчины неразорвавшуюся мину

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Донецке врачам удалось достать из тела мужчины взрыватель мины. Об этом РИА Новости сообщил работающий сейчас в Донбассе профессор, руководитель отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Андрей Корольков.

Отмечается, что операцию проводили в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении, а неразорвавшаяся мина находилась в ягодичной области пациента справа.

«Хирургам выдали бронежилеты, каски... Слава богу, все прошло успешно как для раненого, так и для хирурга. Ничего не взорвалось, все остались живы», — поделился Корольков.

Профессор заявил, что мужчина уже идет на поправку. При этом Корольков отметил, что в случае взрыва бронежилеты не уберегли бы хирургов. «Если бы взорвалось, оторвало бы руки», — отметил он.

В ноябре 2022 года сообщалось, что врачи изъяли из тела участника спецоперации неразорвавшийся боеприпас. Военнослужащий провел с гранатой в груди почти сутки.

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Варвара Кошечкина
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