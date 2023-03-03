В российском городе родственникам умершего выдали чужой труп

Родственники чуть не похоронили незнакомца из-за ошибки сотрудников морга

Cотрудники морга в российском городе Ишиме, Тюменская область, выдали родственникам умершего мужчины труп незнакомого им человека, который оказался уликой по уголовному делу. Об этом сообщает KP.RU.

Мужчина скончался 25 февраля в поселке Октябрьский. 28 февраля родные умершего пришли на прощание с ним и увидели тело чужого человека. Тело было одето в одежду их умершего родственника. Семья покойного, которая чуть не похоронила незнакомца, поехала в морг и выяснила у сотрудников учреждения, что произошла ошибка.

Общественник Владимир Воронин рассказал в соцсетях, что Следственный комитет по Ишимскому району возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Оказалось, что тело человека, с которым перепутали умершего, было уликой в уголовном деле.

В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили информацию о произошедшем. Санитара, который осуществлял передачу трупа, привлекли к дисциплинарной ответственности. В медицинском учреждении проводится проверка.

«К сожалению, действительно вследствие человеческого фактора сотрудником морга ГБУЗ ТО "ОБСМЭ" была допущена ошибка в оформлении документации. Данный факт достаточно быстро был обнаружен сотрудниками, и приняты меры для его устранения. Руководством Бюро была организована служебная проверка, в ходе которой был выявлен факт нарушения трудовых обязанностей санитара, за что он привлечен к дисциплинарной ответственности. Департамент здравоохранения Тюменской области соболезнует родственникам умершего пациента и выражает сожаление о произошедшем», — заявили в пресс-службе департамента.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, ответственность перед родственниками умершего несет морг. Кроме того, к ответственности может быть привлечена ритуальная фирма, предоставившая в морг ошибочную информацию об умершем.

Ранее сообщалось, что семья из американского города Понтиак, штат Мичиган, пришла на похороны 64-летнего Ларри Тилльмана и обнаружила, что в гробу лежит незнакомец. Семья надеется, что в похоронном бюро отреагируют на их жалобы хотя бы после того, как они подали в отношении компании иск в суд, в котором требуют возмещения убытков.