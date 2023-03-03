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13:18, 3 марта 2023Ценности

Российские модели приняли участие в показе иностранного бренда

Российские модели Ирина Шейк и Саша Пивоварова приняли участие в показе Isabel Marant

Фото: Cinzia Camela / Globallookpress.com

Российские модели приняли участие в показе люксового бренда Isabel Marant, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Снимки с мероприятия публикует журнал Vogue.

По информации издания, на подиум дефиле иностранной марки вышла манекенщица Ирина Шейк, которая продемонстрировала гостям серое пальто в пол, надетое поверх платья того же цвета, и массивные высокие сапоги на высоком каблуке. В то же время
Сашу Пивоварову запечатлели в красных свитере и джинсах, а также бордовой кожаной куртке. При этом в руках она держала треугольную сумку.

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Последняя российская модель Анна Селезнева появилась перед публикой в джинсовом комбинезоне и замшевых ботинках-казаках. На размещенном кадре видно, что волосы знаменитости были распущены, а на лицо ей нанесли макияж в нюдовых оттенках.

В феврале россиянка Алеся Кафельникова также вышла на подиум в мини-платье на показе иностранного бренда. 24-летняя манекенщица приняла участие в шоу английского модельера грузинского происхождения Давида Кома, который также является основателем бренда David Koma. Знаменитость сфотографировали в платье длины мини, оформленном пайетками.

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Майя Пономаренко
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