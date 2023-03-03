Российские военные взяли опорный пункт ВСУ под Сватово

«РВ»: российские военные из группировки «Отважные» взяли опорный пункт ВСУ под Сватово

Российским военным из группировки «Отважные» удалось захватить еще один опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Сватово. Об этом сообщает издание «Русская Весна».

Отмечается, что до полноценного штурма украинскую позицию накрыли артиллерийские установки. Это позволило российскому штурмовому отряду свести к минимуму потери среди бойцов. В ходе боя был уничтожен украинский танк и ликвидированы оказавшие сопротивление бойцы ВСУ, сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что военные «Отважных» в ходе штурма опорного пункта ВСУ взяли в плен раненого десантника. Ему оказали первую помощь и отправили в госпиталь. Ситуация произошла в январе, когда военнослужащие пехоты атаковали украинские позиции в районе Кременной.