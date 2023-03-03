Посол России назвал США ответственными за теракт в Брянской области

Посол России Антонов назвал США ответственными за теракт в Брянской области

Руководство США несет ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поддержкой Украины Соединенными Штатами. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, каждая партия американского оружия заставляет украинских преступников все сильнее чувствовать вседозволенность.

«Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, а значит — несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже на руках США», — заявил российский дипломат.

Посол также предупредил, что попытки Вашингтона нанести России стратегическое поражение обречены на провал, и такими действиями США лишь продлит «агонию киевского режима». Он заверил, что все оружие, которое попадет в руки украинских бойцов, будет «перемолото и уничтожено».

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен ребенок. Мальчика доставили в Брянскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает.