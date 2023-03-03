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13:48, 3 марта 2023Бывший СССР

Украина попросила у Запада машины для разминирования полей

Власти Украины попросили у Запада машины для разминирования полей перед посевной

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Власти Украины попросили у западных партнеров предоставить стране машины для разминирования полей перед посевной кампанией. Об этом заявил первый замглавы Министерства аграрной политики республики Тарас Высоцкий, передает УНН.

«Мы обратились к международным партнерам за помощью в предоставлении нам специального оборудования — самоходных машин для разминирования», — рассказал Высоцкий.

Он заявил, что план гуманитарного разминирования утвердила межведомственная правительственная группа. Сделать безопасными для посевной власти планируют 30-40 процентов территорий на юге и северо-востоке страны не позднее середины мая. При этом сроки начала кампании будут зависеть от скорости поставок оборудования, отметил чиновник.

Планируется засеять поля в Николаевской, Харьковской, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. «Есть риск, что около полумиллиона гектаров может быть не засеяно как раз из-за проблем с разминированием», — уточнил Высоцкий.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Киев в уничтожении посевных полей и создании гуманитарной катастрофы в регионе.

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Алевтина Запольская
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