В Польше составили руководство во избежание вербовки Россией

Власти Польши составили руководство для граждан, чтобы не быть завербованным Россией

Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин совместно со службой разведки страны составил руководство, которое поможет гражданам страны избежать вербовки спецслужбами России. Об этом сообщает Польское агентство печати.

Согласно своду правил, любой человек может представлять интерес для вербовки, особенно если у него есть конкретные знания и навыки, доступ к секретной информации или если он занимает высокий пост на службе. «Подумайте, не вызывает ли ваше поведение интерес у иностранных разведчиков завербовать вас. Не облегчайте работу враждебным структурам — контролируйте свое поведение и действия», — сказано в документе.

Руководство дает ряд рекомендаций, призванных помочь избежать вербовки. Так, полякам советуют не оставлять без присмотра документы и телефоны во время пребывания в России и странах бывшего СНГ, не общаться с незнакомцами и не принимать от них подарки, не ходить на митинги. Отмечается, что вербовщики могут использовать слабости и зависимости человека, а также могут быть осведомлены о его личной жизни.

Ранее сообщалось, что суд в Польше продлил срок предварительного заключения гражданину Испании Пабло Гонсалесу, который был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России. 28 февраля с момента его задержания пройдет год. С тех пор ему официально так и не выдвинули обвинение.