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10:29, 3 марта 2023Интернет и СМИ

Названы главные признаки мошеннических акций перед праздниками

Эксперт ЛЦЭ Слынько назвала ошибки в письмах о праздничных акциях признаком мошенничества

Фото: Unsplash

Инженер информационной безопасности Лиги цифровой экономики (ЛЦЭ) Александра Слынько посоветовала россиянам, получающим подозрительные письма об акциях в преддверии 8 Марта, обращать внимание на электронный адрес отправителя, грамматические и орфографические ошибки. Главные признаки фишинговых рассылок она назвала «Ленте.ру».

Мошеннические письма о праздничных акциях могут ввести пользователя в заблуждение из-за оформления, полностью копирующего дизайн реальной компании. В связи с этим при получении послания о предложении необходимо в первую очередь обратить внимание на адрес отправителя и содержание, указала Слынько. Однако электронный адрес в письме от злоумышленников также может быть практически идентичным адресу почты настоящей организации и отличаться мельчайшими деталями, отметила эксперт.

«Письмо можно сразу отнести к мошенническому, если в нем содержатся грамматические или орфографические ошибки, призывы к переходу на сомнительные ресурсы или просьбы ввести пароль или код из СМС», — раскрыла инженер информационной безопасности. По ее словам, мошенники также редко обращаются к потенциальным жертвам по имени, так как рассылают письма большой аудитории и не придерживаются точечного и персонализированного подхода, в отличие от настоящих маркетологов.

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Если у получателя письма возникли сомнения в подлинности акции, стоит позвонить на горячую линию компании и выяснить, действительно ли существует такое предложение, добавила Слынько. Помимо этого, она предостерегла россиян от переходов по сомнительным ссылкам, частого распространения личных данных и реквизитов платежных карт.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что звонок с иностранного номера в мессенджере является очевидным признаком мошенничества. По его словам, в последнее время увеличилось количество звонков от злоумышленников через такие сервисы, в частности через Viber.

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Маргарита Щигарева
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