Сезон скачек стартовал в российском регионе

В Челябинской области стартовал сезон скачек

В Челябинской области начался сезон скачек, ближайшие соревнования пройдут 8 марта на ипподроме деревни Яринка Уйского района. Об этом сообщает «Пчела».

Всего в этом году в регионе планируют провести скачки восемь раз. Куратором всех районных и областных состязаний выступает АНО «Троицкий центр по развитию коневодства».

Первые соревнования в 2023 году на Южном Урале прошли 23 февраля в Верхнеуральском районе. Через два дня, 25 февраля, такое состязание провели в Брединском районе.

В скачках ко Дню защитника Отечества приняли участие конники из девяти районов Челябинской области и Республики Башкортостан. На состязания заявили 40 лошадей. Лучшие участники получили денежные призы.