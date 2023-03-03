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14:39, 3 марта 2023Моя страна

Сезон скачек стартовал в российском регионе

В Челябинской области стартовал сезон скачек
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Челябинской области начался сезон скачек, ближайшие соревнования пройдут 8 марта на ипподроме деревни Яринка Уйского района. Об этом сообщает «Пчела».

Всего в этом году в регионе планируют провести скачки восемь раз. Куратором всех районных и областных состязаний выступает АНО «Троицкий центр по развитию коневодства».

Первые соревнования в 2023 году на Южном Урале прошли 23 февраля в Верхнеуральском районе. Через два дня, 25 февраля, такое состязание провели в Брединском районе.

В скачках ко Дню защитника Отечества приняли участие конники из девяти районов Челябинской области и Республики Башкортостан. На состязания заявили 40 лошадей. Лучшие участники получили денежные призы.

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Варвара Кошечкина
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