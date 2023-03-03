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16:06, 3 марта 2023Россия

Путин обсудил с Совбезом меры антитеррористической защиты

Президент России Путин обсудил с членами Совбеза меры антитеррористической защиты

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны меры антитеррористической защиты объектов, которые находятся в ведении правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос, - о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов», — сказал глава государства во время открытия встречи с Совбезом.

После этого президент передал слово для доклада главе министерства внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

В совещании таке приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен ребенок. Мальчика доставили в Брянскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает.

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Никита Абрамов
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