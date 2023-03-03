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08:20, 3 марта 2023Мир

Китай возмутился продажей США оружия Тайваню на 619 миллионов долларов

Hill: Китай уличил США в повышении напряженности из-за продажи оружия Тайваню на $619 млн

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Власти Китая выразили возмущения из-за сделки по продаже оружия США Тайваню на 619 миллионов долларов. Об этом сообщает The Hill.

Пекин уличил Вашингтон в дестабилизации международной обстановке и повышении напряженности. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что КНР продолжит принимать решительные меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности.

1 марта американская сторона одобрила продажу вооружений Тайваню на 619 миллионов долларов, в том числе боеприпасов для самолетов F-16. Представитель Госдепа заявил, что сделка соответствует законодательству США, в том числе Закону об отношениях с Тайванем, и не противоречит политике одного Китая.

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Виктория Кондратьева
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