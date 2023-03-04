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12:51, 4 марта 2023Россия

Кадыров рассказал о неофициальной встрече своего сына с Путиным

Глава Чечни Кадыров сообщил о встрече его сына Ахмата с президентом России Путиным

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Ахматом, который занимает должность председателя совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» республики. Об этом в субботу, 4 марта, рассказал в своем Telegram-канале сам Кадыров-старший.

По его словам, встреча была неофициальной. В ходе беседы с сыном главы Чечни Путин, в частности, рассказал ему о его деде, Ахмате Кадырове, а также «дал много напутствий». Кроме того, президент поздравил Кадырова-младшего с предстоящей свадьбой.

«Я, к сожалению, не знаю других подробностей этой интересной встречи, так как не говорил с Ахматом об этом в силу наших обычаев и традиции строгих отношений между отцом и сыном», — написал глава Чечни. Он уточнил, что некоторые детали беседы узнал от советника президента Абубакара Эдельгериева.

В феврале Кадыров опубликовал обращение к погибшему отцу. Он разместил архивное видео с родственником и пообещал сохранить мир и приумножить большое наследие, которое тот оставил.

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Варвара Кошечкина
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