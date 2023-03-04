Экс-генпрокурору Украины приказали покинуть Артемовск

Экс-глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко сообщил о приказе уйти из Артемовска

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко получил приказ покинуть Артемовск (украинское название — Бахмут). В городе, по его словам, он служил в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом военный сообщил в своем Facebook-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вчера получил персональный приказ выбыть из подразделения ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») Бахмута и продолжить службу в ТРО (территориальной обороне — прим. «Ленты.ру»). Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу на бахмутском направлении, тоже перевели на другое направление», — заявил Луценко.

Он подчеркнул, что выполнение этих приказов постоянно мониторится для доклада в офис президента Украины Владимира Зеленского. Экс-генпрокурор посчитал такое решение «мелкой политической местью». По его словам, «друзья президента» страны не торопятся занять его место.

3 марта тактическая группа аэроразведки ВСУ «Птицы Мадьяра» получила приказ на выход из Артемовска. Командир подразделения с позывным Мадьяр рассказал, что его бойцы зашли в город 110 суток назад и теперь направляются на новое место. Позднее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о практическом окружении Артемовска.