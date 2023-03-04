Объяснена причина аварии самой дешевой в мире ракеты

Неудачный пуск ракеты Rocket 3.3 объяснили разрушением стенки камеры сгорания двигателя

Неудачный пуск одноразовой сверхлегкой ракеты Rocket 3.3, которая в своем классе должна была стать одной из самых дешевых в мире, объясняется разрушением стенки камеры сгорания двигателя. Об этом со ссылкой на компанию Astra пишет издание SpaceNews.

Отмечается, что в ходе полета ракеты произошло отключение двигателя верхней ступени, возникшее вследствие исчерпания запасов керосина. Последнее, как показало расследование, объясняется разрушением стенки камеры сгорания ракетного двигателя, приведшим к утечке топлива.

Прогорание, в свою очередь, возникло из-за закупорки инжектора, что замедлило прохождение топлива через охлаждающий канал двигателя, в результате чего произошло закипание части керосина. Это и спровоцировало цепочку событий, приведшую к аварии ракеты.

В Astra допускают, что теплая солнечная погода в день последнего запуска Rocket 3.3 могла стать дополнительным фактором, приведшим к небольшому первоначальному перегреву керосина. Другое обстоятельство — эрозия термопокрытия в камере сгорания, зафиксированная непосредственно перед пуском. Тем не менее, инженеры Astra оценили ее как допустимую.

В августе компания сообщила об отказе от разработки Rocket 3.3 в пользу более грузоподъемного носителя Rocket 4.

Авария Rocket 3.3, запущенной с 46-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде, произошла в июне.