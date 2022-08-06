Прекращена разработка самой дешевой в мире ракеты

Компания Astra: разработка ракеты Rocket 3.3 прекращена, в 2024 году стартует Rocket 4

Cтартап Astra прекратил разработку одноразовой сверхлегкой ракеты Rocket 3.3, которая в своем классе должна была стать одной из самых дешевых в мире. Об этом со ссылкой на квартальный отчет американской компании сообщает SpaceNews.

Решение о прекращении разработки принято после последнего неудачного пуска Rocket 3.3, состоявшегося в июне. Ожидается, что компания вернется к запуску космических аппаратов в интересах заказчиков в 2024 году, когда будет готов более грузоподъемный носитель Rocket 4.

О разработке Rocket 4 в Astra рассказали в мае. Ожидается, что новый носитель сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 300 килограммов грузов и до 200 килограммов на солнечно-синхронную по «базовой цене» 3,95 миллиона долларов. Для сравнения, стоимость пуска Rocket 3.3, предназначавшейся для выведение около 150 килограммов, оценивалась в 2,5 миллиона долларов.

В ноябре 2021 года сверхлегкий носитель Rocket 3.3 американской компании Astra, позиционируемый как потенциально самая дешевая в мире ракета для выведения небольшой полезной нагрузки в космос, впервые достиг околоземной орбиты.

В декабре 2020 года носитель Rocket 3.3 впервые преодолел линию Кармана (100 километров над уровнем моря), считающуюся условной границей между атмосферой Земли и космическим пространством.