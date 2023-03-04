Стало известно об обстановке в Брянской области после атаки диверсантов

РБК: подъезды к пострадавшим при атаке диверсантов селам Любечане и Сушаны заблокированы

Все подъезды к пострадавшим селам Любечане и Сушаны Брянской области, а также другим приграничным территориям были заблокированы. Об этом сообщает РБК.

Сотрудники полиции и ГИБДД осуществляют проверку транспорта на первом блокпосту — на повороте в селе Сачковичи. Проверяют автомобили, следующие в направлении Брянска, пишет РБК. Уточняется, что второй блокпост располагается дальше по дороге к Киеву, через 12 километров, тут находятся люди в военной форме с автоматами. Чтобы попасть на приграничную территорию нужно получить спецпропуска в военкомате ближайшего районного центра, поселка Климово.

Один из жителей Климовского района заявил РБК, что эти документы оформляют и в обычное время. Тем, кто не живет в приграничной зоне, надо заказывать пропуска за 15 дней. Кроме того, перекрыт объездной путь через село Соловьевка, на дороге дежурят сотрудники ФСБ. Две местные жительницы со слов своих знакомых, проживающих в Любечанах и Сушанах, отметили, что тем в настоящее временя запрещен выезд из сел. Как они утверждают, в населенных пунктах работает Следственный комитет (СК). Помимо этого, РБК со ссылкой на жителей соседних сел сообщает, что у местного населения отсутствует связь, так как напавшие диверсанты отобрали у них телефоны.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту нападения украинских диверсантов на населенные пункты Брянской области. Следственная группа собирает в селах Любечане и Сушаны доказательства совершения преступлений в отношении местного населения и правоохранителей. 3 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая обстреляла автомобиль. В результате нападения погиб один местный житель, а также был ранен ребенок.