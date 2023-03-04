Названа дата начала съемок нового фильма франшизы «Чужой»

Discussing Film: съемки девятого фильма в франшизы «Чужой» начнутся 9 марта в Будапеште

Съемки девятого фильма в франшизы «Чужой» начнутся 9 марта в Будапеште. Дату назвал портал Discussing Film сообщил в Twitter.

Производством кинокартины «Чужой: Ромул» займутся создатели оригинального фильма. Сценаристом и режиссером выступит Федерико Альварес, а главную роль исполнит Кэйли Спэни, известная по «Мэйр из Исттауна».

Отмечается, что съемки киноленты должны были стартовать в начале февраля, однако по неизвестным причинам студия 20th Century Studios и компания Ридли Скотта Scott Free решили передвинуть график. Релиз фильма стоит ожидать не раньше 2024 года.

«Чужой» — серия научно-фантастических фильмов ужасов, главный мотив которой — борьба офицера корпорации «Weyland-Yutani» Эллен Рипли с представителями агрессивной внеземной формы жизни. Первая кинокартина серии была поставлена Ридли Скоттом в 1979 году.

Ранее сообщалось, что по сериалу «Очень странные дела» поставят спектакль, действие которого будет развиваться за четверть века до событий в ленте. Сценарий для спектакля-приквела написала Кейт Трефри, которая работала над проектом Netflix вместе с братьями Даффер.