Диетолог развеяла миф о несовместимости некоторых продуктов

Диетолог Коробкина развеяла миф о несовместимости некоторых продуктов друг с другом

Врач-диетолог, нефролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Анна Коробкина развеяла миф о том, что некоторые продукты могут при совместном употреблении приводить к серьезному нарушению усваиваемости. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам специалиста, в процессе эволюции ЖКТ человека развился до того, что способен «забирать» из пищи все необходимые питательные вещества и вырабатывать ферменты, которые требуются для переваривания одновременно белков и жиров. «Организм не знает, дали вы ему рыбу с овощами или пельмени. Для него это просто набор разных аминокислот, сахаров и жирных кислот», — сказала она.

Коробкина подчеркнула, что любой продукт сам по себе является комбинацией различных питательных веществ. При этом врач сообщила, что тяжелые сочетания продуктов действительно существуют, однако дело не в том, что они не усваиваются. Она пояснила, что их переваривание просто требует большего времени.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что куриные яйца помогут пожилым людям поддержать мышечную массу, а также укрепят иммунитет. Специалист отметила, что белок обновляет организм и дает возможность пожилому человеку на клеточном уровне поддерживать процессы регенерации.