Иран позаимствовал у России меры по укреплению национальной валюты

Руководство Ирана позаимствовало у России меры по укреплению национальной валюты

Иранское руководство позаимствовало у России меры по укреплению национальной валюты, пишет РИА Новости.

По данным экспертов, за последние полгода курс риала, иранской национальной валюты, упал почти вдвое. Американский доллар сейчас стоит более 600 риалов, при том что в середине декабря курс фиксировался на уровне 380 тысяч риалов за доллар. Укрепление контроля со стороны местного Центробанка (ЦБ) помогло Тегерану не допустить еще большего падения курса расчетной единицы.

«Все валютные доходы и резервы от экспортных операций теперь регулируются ключевой ставкой ЦБ. Год назад так же поступили в России», — подчеркнули специалисты. По данным экономистов, действия Банка России и Минфина РФ купировали резкое обрушение рубля, всплеск инфляции, риски для банковской системы.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев усомнился в точности прогноза о долларе по 200 рублей в 2025 году. По его словам, чтобы сбылся прогноз о курсе в 100 или 200 рублей за доллар, российская экономика должна рухнуть по отношению к американской.