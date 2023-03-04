В Италии произошли столкновения анархистов с полицией

La Reppublica: в Турине на севере Италии произошли столкновения анархистов с полицией

В городе Турин на севере Италии произошли столкновения анархистов с полицией во время шествия в поддержку экстремиста Альфредо Коспито, отбывающего тюремный срок. Об этом сообщает газета La Reppublica.

По информации издания, участие в акции приняли около тысячи человек, они совершили несколько актов вандализма, в том числе разбили витрины, повредили автомобили и дорожные знаки.

Полиция использовала слезоточивый газ, двое ее сотрудников пострадали, около десяти человек были задержаны.

Альфредо Коспито, член Неформальной анархической федерации — Международного революционного фронта, отбывает наказание за покушение на менеджера компании ядерного сектора и организацию взрывов у казармы школы карабинеров.

Ранее в Париже произошли беспорядки в ходе акции протеста против пенсионной реформы, которая прошла во вторник, 7 февраля. Группа людей начала громить витрины магазинов и кафе, поджигать мусорные баки. Затем участники акции вступили в столкновение с сотрудниками правоохранительных органов, которые сопровождали шествие.

