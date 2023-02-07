На акции протеста в Париже начались беспорядки

В Париже начались беспорядки в ходе акции протеста против пенсионной реформы

В Париже начались беспорядки в ходе акции протеста против пенсионной реформы, которая прошла во вторник, 7 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на бульваре Сен-Дени группа людей начала громить витрины магазинов и кафе, поджигать мусорные баки. Затем участники акции вступили в столкновение с сотрудниками правоохранительных органов, которые сопровождали шествие.

К настоящему моменту полиция Парижа задержала десять человек. Согласно данным профсоюза «Всеобщая конфедерация труда», в акции протеста принимают участие более 400 тысяч человек.

Крупные манифестации проходят также в Гавре, Лионе, Марселе, Тулузе и других городах Франции.

31 января почти три миллиона человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы во Франции. Первые демонстрации против пенсионной реформы во Франции прошли 19 января. Тогда на улицы вышло более миллиона человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Он добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий.