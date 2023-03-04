Лукашенко назвал путь завершения конфликта на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится мирным путем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится мирным путем. Об этом он рассказал в интервью китайскому телеканалу CGTN, которое опубликовано на YouTube.

«Поэтому надо использовать этот момент, чтобы прекратить (…) этот конфликт. Все равно любая война заканчивается миром, и эта тоже закончится миром. (…) Путь один — мир», — заявил белорусский лидер об украинском кризисе.

По его словам, ранее Запад и США подтолкнули Украину к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Лукашенко напомнил, что Россия с первого дня предложила переговорный процесс. Кроме того, Белоруссия была участником этого, добавил политик.

Ранее Лукашенко заявил, что у Киева нет другого пути, кроме как заключить мирный договор сейчас и без предварительных условий. Президент Белоруссии призвал власти страны смотреть за интересами собственного народа и делать все, чтобы не допустить дальнейшей гибели украинцев. Также он рассказал о сложившемся в настоящее время уникальном моменте для завершения конфликта на Украине.