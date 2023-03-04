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12:59, 4 марта 2023Мир

В ФРГ рассказали об отношении немцев к отправке оружия Киеву

Секретарь немецкой компартии Натке: многие немцы выступают против отправки оружия Киеву

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Секретарь берлинского отделения Немецкой коммунистической партии Штэфан Эрнст Зигфрид Натке рассказал об отношении местных жителей к отправке оружия Украине. В беседе с РИА Новости он заявил, что многие не одобряют ни поставку оружия Киеву, ни санкционную политику.

«Русские и украинцы — братья. Но я думаю, что политика Украины осуществляется под влиянием извне — из США и Германии», — сказал немецкий политик, добавив, что правительство в Киеве является куклой НАТО. При этом он отметил, что Берлин также находится под властью Североатлантического альянса и Соединенных Штатов.

По словам Натке, более 70 процентов немцев не одобряют передачу оружия украинской стороне. «Потому что многим людям не нравится любая война. А больше оружия — это больше войны, это совершенно понятно, больше смертей и больше огня», — пояснил секретарь компартии.

Ранее группа депутатов бундестага от Левой партии призвала власти ФРГ прекратить поддержку эскалации военного конфликта на Украине посредством поставок вооружений Киеву и поспособствовать развитию переговорного процесса.

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Варвара Кошечкина
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