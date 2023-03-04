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19:43, 4 марта 2023Мир

Минобороны Румынии ответило на сообщения о строительстве базы США в дельте Дуная

В Минобороны Румынии официально опровергли публикации о размещении базы США в дельте Дуная

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom

Сообщения о якобы имеющихся у Румынии планах предоставить США дельту Дуная под очередную базу являются недостоверными. Так на эти сообщения ответили в Министерстве обороны Румынии, передает ТАСС.

Согласно заявлению представителей Минобороны страны-члена НАТО, подобные планы никогда не обсуждались. Представители ведомства отмечают, что эти слухи растут из публикации двух американских экспертов, которые выдвинули гипотезу о возможном размещении на Дунае новой базы.

«[Гипотеза] была превращена авторами дезинформации в решение правительства США», — подытожили в Минобороны Румынии.

В 2022 году сообщалось, что костяк группировки НАТО в стране будет находиться в регионе Брашов. Соглашение об использовании территории Румынии под военные базы США было достигнуто в 2005 году. Членство в НАТО Румыния получила в 2004 году.

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Марк Леонов
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