Минобороны Румынии ответило на сообщения о строительстве базы США в дельте Дуная

В Минобороны Румынии официально опровергли публикации о размещении базы США в дельте Дуная

Сообщения о якобы имеющихся у Румынии планах предоставить США дельту Дуная под очередную базу являются недостоверными. Так на эти сообщения ответили в Министерстве обороны Румынии, передает ТАСС.

Согласно заявлению представителей Минобороны страны-члена НАТО, подобные планы никогда не обсуждались. Представители ведомства отмечают, что эти слухи растут из публикации двух американских экспертов, которые выдвинули гипотезу о возможном размещении на Дунае новой базы.

«[Гипотеза] была превращена авторами дезинформации в решение правительства США», — подытожили в Минобороны Румынии.

В 2022 году сообщалось, что костяк группировки НАТО в стране будет находиться в регионе Брашов. Соглашение об использовании территории Румынии под военные базы США было достигнуто в 2005 году. Членство в НАТО Румыния получила в 2004 году.