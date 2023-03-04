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11:32, 4 марта 2023Мир

В США увидели признаки подготовки отсупления ВСУ из Артемовска

ISW: ВСУ готовятся к отводу войск из Артемовска

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), возможно, создают условия для отхода из города Артемовска (украинское название — Бахмут). Признаки подготовки отступления увидели аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По их данным, украинское командование готовится принять решение об отводе армии из особенно сложных восточных районов населенного пункта.

«Кадры с геолокацией, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два важных моста в районе Бахмута — один через реку Бахмутовка на северо-востоке Бахмута и один на трассе Хромово — Бахмут к западу от Бахмута», — говорится в докладе ISW. Аналитики считают, что таким образом Киев хочет помешать дальнейшему наступлению Вооруженных сил России.

Ранее советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что военные собираются взвесить все варианты событий в Артемовске. Он рассказал, что командование армии может принять решение об отступлении, чтобы не жертвовать напрасно жизнями украинских военнослужащих.

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Варвара Кошечкина
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