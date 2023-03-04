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11:21, 4 марта 2023Мир

Экс-разведчик США рассказал о мотивации Путина

Экс-разведчик США Риттер: президентом РФ Путиным движет желание защитить русских людей

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президентом России Владимиром Путиным движет желание защитить русских людей, на которых нападала украинская сторона. О мотивации российского лидера рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Justin Podur.

«Путин несет ответственность за русскую нацию. Поэтому, когда есть большое количество русских, на которых нападают украинские националисты, он вынужден действовать», — заявил он.

Как утверждает Риттер, нация определяется не российской территорией, а непосредственно русским народом. Экс-разведчик отметил, что она формируется этнической принадлежностью, а также религией, культурой и языком.

Ранее Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять позицию Путина ради активации переговорного процесса. По его словам, украинскому лидеру нужно понять позицию России. Экс-разведчик допустил, что проблема, из-за которой переговоры все еще не начались, заключается в «нежелании Киева принимать реальность», в которой армии республики «не удастся получить преимущества над Вооруженными силами России».

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Кристина Есикова
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