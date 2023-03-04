В США заявили о страхе НАТО перед Россией

Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал выпад НАТО в адрес России и Путина

Организация североатлантического договора (НАТО) боится России и считает, что граждане входящих в альянс стран перестали верить заявлениям своих властей. Об этом заявил ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен. С таким заявлением он выступил в своем Twitter, реагируя на пост официального аккаунта НАТО.

Авторы поста военно-политического блока критиковали Москву за начало спецоперации на территории Украины, обвинили ее во лжи и обстрелах объектов гражданской инфраструктуры.

В ответ Дрейвен заявил, что у НАТО не осталось ничего, кроме слов, раз организация решает прибегнуть к пропаганде. «Я уже говорил, что пытаться удерживать слишком много власти — все равно, что пытаться держать кулак, полный песка: он ускользнет сквозь пальцы», — раскритиковал выпад Североатлантического альянса в адрес России и ее президента Владимира Путина бывший американский военный.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев предостерег НАТО от вступления в войну против России. Он заявил, что в случае, если самолеты, которые в дальнейшем могут быть переданы Киеву, будут обслуживаться в странах-членах НАТО, это станет прямым вступлением альянса в войну.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. 9 февраля 2023 года официальный представитель Кремля заявил о неизменности планов спецоперации.