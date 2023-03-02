Медведев предостерег НАТО от вступления в войну против России

Медведев назвал обслуживание НАТО самолетов для Киева прямым вступлением в войну с Россией

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если самолеты, которые в дальнейшем могут быть переданы Киеву, будут обслуживаться в странах-членах НАТО, то это станет прямым вступлением альянса в войну против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик также подчеркнул, что все страны, которые пойдут на этот шаг, будут считаться законной военной целью.

Ранее Медведев назвал врагов Москвы, к которым он причислил, в частности, «украинских и европейских неофашистов» и Соединенные Штаты. По его словам, они поставили себе цель стереть Россию с лица земли.