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10:37, 4 марта 2023Экономика

ЕС разрешил Россельхозбанку пользоваться альтернативой SWIFT

РБК: Евросоюз разрешил Россельхозбанку использовать e-mail и факс вместо SWIFT

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Евросоюз, по всей видимости, разрешил Россельхозбанку использовать альтернативные способы проведения транзакций вместо SWIFT. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает РБК.

По данным издания, из разъяснения ЕС от 28 февраля следует, что европейские банки могут использовать e-mail и факс при обмене финансовыми сообщениями с российскими банками, которые отключены от SWIFT, но при этом не находятся под санкциями со стороны Евросоюза. В частности, под эти критерии подходит Россельхозбанк, указало РБК.

В документе отмечается, что кредитные организации из России, которые не попали в санкционный список, по-прежнему могут проводить транзакции с европейскими банками в случае, если речь идет о неподсанкционной торговле.

Россельхозбанк был отключен от SWIFT 14 июня в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Помимо него, от системы платежей также отключены ВТБ, Совкомбанк, Сбербанк, «Открытие», госкорпорация ВЭБ.РФ, «Россия», Промсвязьбанк, МКБ и Новикомбанк.

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Варвара Кошечкина
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