Посол РФ в КНР: Китай начал заполнять оставленные западным бизнесом ниши российского рынка

Китай начал заполнять оставленные западным бизнесом ниши российского рынка. Об этом заявил посол России в Китайской Народной Республике (КНР) Игорь Моргулов, его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, эти процессы он отметил в сфере машинно-технической продукции и сложных видов товаров. «Это и компьютеры, и мобильные телефоны, и автомобили. Сегодня на улицах наших городов можно встретить все больше китайских иномарок, которые, кстати говоря, очень неплохого качества и выглядят весьма симпатично», — заявил Моргулов. При этом он отметил и обратный процесс — увеличение экспорта российских товаров в КНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.