В Минобороны РФ рассказали о помощи врачей пострадавшим от землетрясения в Сирии

Военные врачи из России и Белоруссии оказали помощь более 2,1 тысячи сирийцам

Военные врачи из России и Белоруссии оказали помощь более чем 2,1 тысячи сирийцам, пострадавшим в результате мощного землетрясения. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов, пишет ТАСС.

По его словам, врачи работали в полевом госпитале, развернутом в городе Алеппо. «Специалисты медицинского отряда Вооруженных сил Республики Беларусь совместно с российскими медицинскими работниками продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь гражданам Сирии», — подчеркнул представитель Минобороны. Он назвал общее число жителей Сирии, которые смогли получить врачебную помощь. С 17 февраля их число составило 2 108 человек, за последние сутки — 108 человек.

Ранее стало известно, что ущерб Сирии от землетрясений превысил сумму в 5 миллиардов долларов.