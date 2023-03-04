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23:18, 4 марта 2023Мир

В Минобороны РФ рассказали о помощи врачей пострадавшим от землетрясения в Сирии

Военные врачи из России и Белоруссии оказали помощь более 2,1 тысячи сирийцам

Фото: Anas Alkharboutli / Globallookpress.com

Военные врачи из России и Белоруссии оказали помощь более чем 2,1 тысячи сирийцам, пострадавшим в результате мощного землетрясения. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов, пишет ТАСС.

По его словам, врачи работали в полевом госпитале, развернутом в городе Алеппо. «Специалисты медицинского отряда Вооруженных сил Республики Беларусь совместно с российскими медицинскими работниками продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь гражданам Сирии», — подчеркнул представитель Минобороны. Он назвал общее число жителей Сирии, которые смогли получить врачебную помощь. С 17 февраля их число составило 2 108 человек, за последние сутки — 108 человек.

Ранее стало известно, что ущерб Сирии от землетрясений превысил сумму в 5 миллиардов долларов.

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Марина Совина
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