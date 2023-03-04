Россиянка нашла своего мужа сварившимся заживо

Жительница Саратовской области нашла тело своего сварившегося заживо мужа

Жительница города Энгельс Саратовской области нашла тело своего сварившегося заживо 67-летнего мужа. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным СК, смерть мужчины наступила 3 марта. Супруга пожилого мужчины вернулась домой и обнаружила, что в ванной комнате разорвалась труба горячего водоснабжения. Следователи установили, что мужчина получил ожоги, несовместимые с жизнью.

По факту случившегося назначены экспертизы. СК намерен установить все обстоятельства произошедшего.

Аналогичный случай ранее произошел в Санкт-Петербурге: пережившая блокаду Ленинграда женщина заживо сварилась в собственной квартире. 95-летняя пенсионерка принимала ванну, когда прорвало трубу с горячей водой. Из-за сильного давления вырвало смеситель. Россиянка не смогла самостоятельно подняться и вовремя встать из кипятка.