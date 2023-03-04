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23:54, 4 марта 2023Спорт

Сделки с участием шести российских игроков попали в топ лучших обменов в НХЛ

Сделки с участием россиян Орлова и Тарасенко попали в топ-10 лучших обменов в НХЛ

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Сделки с участием шести российских игроков попали в список лучших обменов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Рейтинг составил The Athletic.

В топ-10 журналисты включили трансферы двух россиян. На третьем месте оказался обмен Дмитрия Орлова из «Вашингтон Кэпиталс» в «Бостон Брюинс». На девятой строке — переход Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюс» в «Нью-Йорк Рейнджерс».

В топ-20 попали еще несколько россиян. 12-е место занял Владислав Гавриков (из «Коламбус Блю Джекетс» в «Лос-Анджелес Кингс»), на 17-ю позицию поставили обмен Евгения Дадонова на Дениса Гурьянова (из «Монреаль Канадиенс» в «Даллас Старс»), на 19-й строке оказался Иван Барбашев («Сент-Луис Блюс» в «Вегас Голден Найтс»).

Всего 16 российских хоккеистов сменили команды в трансферное окно.

Дарья Коршунова
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