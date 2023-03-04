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20:17, 4 марта 2023Бывший СССР

Украинский стендапер покинул страну после получения трех повесток

Украинский стендапер Щегель признался, что покинул страну после получения трех повесток

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Украинский стендапер Андрей Щегель признался, что покинул страну после получения трех повесток. Об этом он сообщил в беседе с журналистом Романом Скрыпиным, беседа опубликована в YouTube-канале интервьюера.

По словам Щегеля, он уехал «как крыса». Отказ участвовать в военных действий он объяснил тем, что считает себя свободным. «Определяю себя как свободного человека. Понял, что мне некомфортно и что я больше не могу», — рассказал юморист.

При этом он подчеркнул, что покинул страну на легальных основаниях. Щегель запрашивал у украинского Минкульта соответствующее разрешение. Однако часть условий он все же нарушил — после выезда он был обязан вернуться, но не сделал этого.

После признания Щегеля Минкульт Украины выступил с осуждением его поступка и отметил, что «из-за подобных случаев (...) ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте, усложняется». Ведомство призвало ужесточить процедуру выезда мужчин.

Украина на фоне проводимой Россий спецоперации проводит мобилизацию. Покидать страну мужчинам за редким исключением сейчас запрещено.

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Марк Леонов
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