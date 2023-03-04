Украинский стендапер покинул страну после получения трех повесток

Украинский стендапер Щегель признался, что покинул страну после получения трех повесток

Украинский стендапер Андрей Щегель признался, что покинул страну после получения трех повесток. Об этом он сообщил в беседе с журналистом Романом Скрыпиным, беседа опубликована в YouTube-канале интервьюера.

По словам Щегеля, он уехал «как крыса». Отказ участвовать в военных действий он объяснил тем, что считает себя свободным. «Определяю себя как свободного человека. Понял, что мне некомфортно и что я больше не могу», — рассказал юморист.

При этом он подчеркнул, что покинул страну на легальных основаниях. Щегель запрашивал у украинского Минкульта соответствующее разрешение. Однако часть условий он все же нарушил — после выезда он был обязан вернуться, но не сделал этого.

После признания Щегеля Минкульт Украины выступил с осуждением его поступка и отметил, что «из-за подобных случаев (...) ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте, усложняется». Ведомство призвало ужесточить процедуру выезда мужчин.

Украина на фоне проводимой Россий спецоперации проводит мобилизацию. Покидать страну мужчинам за редким исключением сейчас запрещено.