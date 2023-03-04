Врач назвала наиболее полезные для зрения продукты

«Прайм»: врач Ефимова заявила, что Омега-3 и минералы могут снизить риск катаракты

Врач-диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова в беседе с агентством Прайм назвала наиболее полезные для зрения продукты.

По словам Ефимовой, цинк, антиоксидантные витамины и минералы А, С, Е, а также Омега-3 могут снизить риск катаракты и возрастной макулярной дегенерации глаз. Специалист отметила, что важно получать эти вещества из пищи, а не в виде добавок.

К продуктам, богатым витамином А, относятся морковь, болгарский перец, абрикосы, шпинат, дыня, манго, сладкий картофель. Кроме того, следует обратить внимание и на продукты, содержащие лютеин, зеаксантин — это брокколи и другие виды капусты, кукуруза, апельсины, яйца, нектарины, шпинат, заявила врач.

«Цинк можно получить с красным мясом, птицей, устрицами, обогащенными злаками, фасолью, нутом и орехами», — подчеркнула Ефимова.

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