Пользователи сети ополчились на председателя ЕП из-за слов о студентах Украины

Пользователи Twitter ополчились на председателя ЕП Метсолу из-за слов о студентах Украины

Пользователи Twitter раскритиковали выступление председателя Европейского парламента (ЕП) Роберты Метсолы во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, во время которого она подчеркнула, что будущее Украины и Европы лежит на плечах молодого поколения. Они опубликованы в ветке под записью Метсолы.

По словам Метсолы, она увидела надежду на светлое будущее в студентах этого вуза. Другие пользователи сети с ней не согласились. «Чтобы обеспечить светлое будущее студентов, нужна "мирная среда", а не оружие, и этого можно добиться только мирными переговорами», — возмутился автор аккаунта Cplodhi.

С ним согласились и другие. «Если борьба до последнего украинца продолжится, не останется молодежи... а уничтоженная экономика молодым ничего не даст», — отметил пользователь Jacqui Mathewes. «Почему этих детей еще не призвали на поле боя?» — написал пользователь Ayo.

Ранее в сети также удивились словам президента Украины Владимира Зеленского о будущем страны. Его слова о том, что если американские танки Abrams передадут Киеву к августу, то будет слишком поздно, восприняли как капитуляцию вслух.