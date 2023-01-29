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15:36, 29 января 2023Интернет и СМИ

Слова Зеленского о будущем Украины удивили пользователей сети

В Twitter удивились словам президента Украины Владимира Зеленского о будущем страны

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Пользователей Twitter удивили слова президента Украины Владимира Зеленского о будущем страны, который в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что если американские танки Abrams передадут Киеву к августу, то будет слишком поздно. Запись интервью доступна на сайте канала.

Некоторые предположили, что заявление президента Украины звучали как «капитуляция вслух». «Довольно странно, что Зеленский отказывается вести переговоры с Россией. Немецкие танки Leopard только усугубят ситуацию и не разрешат конфликт», — написал пользователь Twitter @CarlChennells.

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«Предоставление им военной техники приведет к третьей мировой войне», — возмутился @Jay8bit. Другие комментаторы также выразили мнение, что снабжение Киева вооружением может привести к эскалации конфликта. «Зеленский продолжает провоцировать Россию», — написал @WinstonYardley. «Этот человек втягивает нас всех в третью мировую войну», — высказался также @indikarama.

В интервью Sky News украинский лидер заявил, что если танки Abrams передадут Киеву к августу, то будет слишком поздно. Помимо этого, Зеленский сообщил, что не заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявила, что страна согласна отправить на Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Президент США Джо Байден также решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.

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Асель Минбаева
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