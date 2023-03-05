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14:00, 5 марта 2023Культура

Пугачева собралась продать замок в Грязи за миллиард рублей

Продюсер Дворцов: певица Алла Пугачева собирается продать замок в деревне Грязь

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Певица Алла Пугачева собирается продать свой замок в деревне Грязь в Московской области. Хотя пока что покупателя не нашлось, кто-то уже задумался о приобретении дома, рассказал продюсер Сергей Дворцов, который сотрудничал с Пьером Нарциссом. Его слова приводит «Комсомольская правда».

По его словам, несколько месяцев назад у певицы сорвалась сделка на миллиард рублей: покупателем хотел стать некий известный бизнесмен. Дворцов не стал раскрывать его имя. «Он уже внес залог за замок, но попросил скидку. Пугачева не уступила, так и разошлись. Сейчас в особняке никто не живет, он под надежной охраной и по-прежнему выставлен на продажу», — пояснил продюсер.

Некто уже готов купить замок за миллиард рублей, подчеркнул он.

Российская исполнительница ранее также отрицала слухи о том, что ее дом, расположенный в израильском городе Кесария, был ограблен. Звезда отметила, что не проживает в этом месте.

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Виктория Кондратьева
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