Трамп обещал увеличить поддержку Украины при переизбрании

Трамп заявил о способности за 10 минут убедить руководство ЕС увеличить помощь Киеву

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства он мог бы призвать страны Евросоюза увеличить помощь Украине. Его слова приводит ТАСС.

На ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США в пригороде Вашингтона Трамп заявил о своей способности за 10 минут убедить руководство ЕС увеличить помощь Киеву и подчеркнул, что Европе следует «начать тратить деньги». Он сравнил, что США на эти цели выделили порядка 140 миллиардов долларов, а ЕС — порядка 15-16 миллиардов.

«Мы обеспечиваем защиту во всей этой ситуации, а она затрагивает Европу больше, чем нас. Германия не платит свою долю. Другие страны не платят свою долю, а Соединенные Штаты несут всю нагрузку. Это неправильно», — подчеркнул экс-президент.

Политик добавил, что знает большинство политиков, и они бы начали платить Украине, «если сказать им то, что нужно». Он также оценил положение США на фоне конфликта на Украине и назвал их положение опасным. По его мнению, кризис для Вашингона может закончиться третьей мировой войной.

В том же выступлении Трамп снова обещал решить конфликт на Украине за сутки. Он подчеркнул, что это не станет сложной задачей.