Трамп снова обещал решить конфликт на Украине за сутки

Экс-президент США Трамп обещал решить конфликт на Украине за сутки при его переизбрании

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что решить конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства «не составит труда». Его слова приводит РИА Новости.

На ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия Трамп снова обещал решить конфликт на Украине за сутки при его переизбрании. Он подчеркнул, что это не станет сложной задачей. При этом экс-президент отказался объяснять, в чем заключается его план, поскольку в противном случае он потеряет возможность его реализовать.

«Вам необходимо быть президентом, чтобы сделать это — вам нужны офис и полномочия. Однако это будет сделано в течение суток. Повторюсь, этого никогда бы не случилось, будь я президентом. Эта война должна разрешиться за сутки», — заключил Трамп.

В конце января Трамп заявил о способности урегулировать конфликт на Украине за сутки. Тогда он подчеркнул, что будучи на посту президента США «смог бы договориться о конце этой ужасной войны <...> в течение 24 часов».