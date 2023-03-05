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01:15, 5 марта 2023Из жизни

Принц Гарри заявил о своей непохожести на королевскую семью

Принц Гарри заявил о своей непохожести на королевскую семью, как принцесса Диана
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Reuters

Герцог Сассекский принц Гарри признался, что всегда чувствовал себя другим по сравнению с остальными членами британской королевской семьи. Его слова приводит телеканал Sky News.

В ходе онлайн-трансляции, посвященной обсуждению мемуаров «Запасной», принц Гарри заявил о своей непохожести на королевскую семью. Его мать, принцесса Диана, ощущала себя так же.

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«Я чувствовал себя странно, находясь в этом контейнере, и я знаю, что моя мама чувствовала то же самое, так что для меня это имеет смысл», — отметил он.

Герцог Сассекский добавил, что после гибели принцессы Дианы он боялся идти на терапию из-за страха потерять чувства, которые у него сохраняются к своей матери.

10 января 2023 года вышли мемуары принца Гарри. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, обладает названием Spare («Запасной»). Перед публикацией мемуаров Гарри дал ряд разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

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Марина Совина
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