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06:18, 5 марта 2023Мир

Экс-кандидат в президенты США обличила Байдена и сорвала овации

Политик из США Габбард обвинила Байдена в развязывании ядерной войны и сорвала овации
Тулси Габбард

Тулси Габбард. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывшая член палаты представителей Конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что действующий глава государства Джо Байден подтолкнул американский народ и весь мир к началу ядерной войны. Ее слова приводит РИА Новости.

На ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия Габбард заявила, что она перестала быть демократкой, поскольку она не может «с чистой совестью оставаться в партии, контролируемой кликой разжигателей войны, которую возглавляет сама королева разжигателей войны Хиллари Клинтон и представляет президент Джо Байден».

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Политик обвинила Байдена в развязывании холодной и ядерной войны, после чего сорвала аплодисменты. По ее словам, эти вопросы выходят за рамки разногласий во мнениях на тот или иной вопрос.

«Партия, которая сейчас управляет Белым домом, натравливает государственные службы безопасности и федеральные агентства против политических оппонентов и тех из нас, кто осмеливается бросить им вызов, тех, кто говорит правду и здравый смысл об их радикальной повестке дня», — заключила она.

Ранее Байден заявил о нежелании Запада воевать с Россией. Он подчеркнул, что США и страны Европы не намерены установить контроль над Россией или уничтожить ее.

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Марина Совина
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