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03:48, 5 марта 2023Бывший СССР

Житель Артемовска рассказал об обстрелах ВСУ с целью подставить ВС России

Житель Артемовска: полиция вынуждала писать заявления с обвинением РФ после обстрелов ВСУ

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали жилые кварталы Артемовска (украинское название города — Бахмут) с мая 2022 года, рассказал эвакуированный из города Александр Брежнев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, полиция заставляла местных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий российских военных. Брежнев уточнил, что украинская армия разрушила большинство домов в населенном пункте. «Обстреливали, мы понимали, что с бугра откуда-то, потому что миномет только выстрелил — сразу прилетело. И это было ежедневно, ночью в основном это все делали», — объяснил он.

Брежнев добавил, что потом украинские правоохранительные органы приезжали с целью зафиксировать последствия атак. «Приезжала полиция, а мы под диктовку писали: "Я, такой-то такой-то, пострадал от обстрелов Российской Федерации"… И с ними не поспоришь, бесполезно это было», — раскрыл он схему, по которой подставляли Вооруженные силы (ВС) РФ.

Ранее стало известно, что тактическая группа аэроразведки ВСУ «Птицы Мадьяра» получила приказ на выход из Артемовска.

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Марина Совина
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