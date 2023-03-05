Житель Артемовска: полиция вынуждала писать заявления с обвинением РФ после обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали жилые кварталы Артемовска (украинское название города — Бахмут) с мая 2022 года, рассказал эвакуированный из города Александр Брежнев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, полиция заставляла местных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий российских военных. Брежнев уточнил, что украинская армия разрушила большинство домов в населенном пункте. «Обстреливали, мы понимали, что с бугра откуда-то, потому что миномет только выстрелил — сразу прилетело. И это было ежедневно, ночью в основном это все делали», — объяснил он.

Брежнев добавил, что потом украинские правоохранительные органы приезжали с целью зафиксировать последствия атак. «Приезжала полиция, а мы под диктовку писали: "Я, такой-то такой-то, пострадал от обстрелов Российской Федерации"… И с ними не поспоришь, бесполезно это было», — раскрыл он схему, по которой подставляли Вооруженные силы (ВС) РФ.

Ранее стало известно, что тактическая группа аэроразведки ВСУ «Птицы Мадьяра» получила приказ на выход из Артемовска.