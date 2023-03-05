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14:37, 5 марта 2023Россия

Минобороны России сообщило о поражении командного пункта «Азова» в Запорожье

Минобороны России: в Запорожской области поражен командный пункт полка «Азов»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили командный пункт украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в российском Минобороны.

Уточняется, что удар был нанесен в районе населенного пункта Марьевка.

Кроме того, в ведомстве доложили о поражении командно-наблюдательных пунктов подразделений 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в селе Нетайлово Донецкой народной республики и 102-й бригады территориальной обороны в деревне Успеновка Запорожской области.

9 февраля сообщалось, что «Азов» был преобразован в штурмовую бригаду Нацгвардии Украины. Теперь полк входит в «Гвардию наступления», состоящую из девяти штурмовых бригад подразделения.

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Варвара Кошечкина
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