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20:30, 9 февраля 2023Бывший СССР

Украинский полк «Азов» преобразовали в штурмовую бригаду

Украинский полк «Азов» был преобразован в штурмовую бригаду Нацгвардии Украины

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Украинский полк «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) был преобразован в штурмовую бригаду Нацгвардии Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу подразделения сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что теперь «Азов» будет входить в «Гвардию наступления», состоящую из девяти штурмовых бригад Нацгвардии.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал о создании в республике специальных подразделений для захвата Крыма и Донбасса. Он уточнил, что соответствующий проект назвали «Гвардия наступления» и включили в него несколько существующих и новообразованных бригад.

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Георгий Нестеров
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