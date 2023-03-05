Стало известно о давлении Байдена на страны Прибалтики из-за русофобии

WSJ: Байден надавил на лидеров Прибалтики из-за их призывов нанести России поражение

Президент США Джо Байден надавил на лидеров стран Прибалтики из-за их частых призывов нанести России поражение и русофобии, которая может негативно сказаться на дипломатических попытках закончить конфликт на Украине. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«В кулуарах недавнего визита Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров стран Прибалтики в связи с их частыми призывами к поражению России на Украине», — говорится в публикации. Также сообщается, что восточноевропейские члены НАТО опасаются того, что Запад склонит Украину к переговорам вместо продолжения военных действий.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп, выступая на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии в столичном округе, вновь пообещал разрешить конфликт на Украине за сутки в случае избрания главой государства на выборах