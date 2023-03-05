Китай собрался вести решительную борьбу против независимости Тайваня

Китай в 2023 году намерен вести решительную борьбу против независимости Тайваня

Китай опубликовал социально-экономический план развития на 2023 год, согласно которому Пекин собирается вести решительную борьбу против независимости Тайваня с целью воссоединить страну, сообщает РИА Новости.

«(Мы будем) вести решительную борьбу против так называемой "независимости Тайваня" и содействовать воссоединению Родины», — сказано в документе.

Уточняется, что Пекин намерен придерживаться мирного развития отношений между Китаем и Тайванем для того, чтобы в конечном итоге добиться воссоединения двух государств.

Ранее власти Китая выразили возмущение из-за сделки по продаже оружия США Тайваню на 619 миллионов долларов. Пекин уличил Вашингтон в дестабилизации международной обстановке и повышении напряженности. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что КНР продолжит принимать решительные меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности.