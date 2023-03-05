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04:56, 5 марта 2023Мир

Китай заявил о планах усилить подготовку своей армии

Китай ускорит программу модернизации армии и усилит боевую подготовку войск
СюжетМинобороны:

Фото: Liu Dawei / Globallookpress.com

Правительство Китая заявило о намерении в 2023 году ускорить программу модернизации Народно-освободительной армии КНР и усилить боевую подготовку своих войск. Об этом говорится в докладе правительства, пишет ТАСС.

В документе правительство призвало «всесторонне усиливать управление военным делом». По мнению политиков, Пекину необходимо укреплять и преумножать результаты военной реформы. «Улучшать комплексное планирование работы по ведению военной борьбы, армейскому строительству и боевой подготовке и при выполнении задач ускорять реализацию важнейших программ по укреплению национальной обороны», — говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года Минобороны КНР заявило, что продолжает подготовку на случай войны и выступает против независимости Тайваня.

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Марина Совина
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