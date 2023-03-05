В США стартовал прием заявок на конкурс «Самая уродливая собака мира-2023»

The New York Post: в США открыли запись на конкурс «Самая уродливая собака мира-2023»

В США стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Самая уродливая собака мира-2023». Об этом пишет издание The New York Post.

Целью такого конкурса, по словам организаторов, является восхваление несовершенств питомцев, которые делают каждого из них особенным и уникальным. «Ежегодная «Самая уродливая собака в мире» — не для того, чтобы насмехаться над "уродливыми" собаками, а чтобы повеселиться с удивительными героями и показать миру, что эти собаки поистине прекрасны», — значится в объявлении организаторов.

Для регистрации на конкурс желающим необходимо заполнить анкету с фотографией и небольшим рассказом о себе. Помимо этого, владелец собаки должен приложить информацию о сделанных прививках. Уточняется, что победителя соревнования наградят призом и вручат 1,5 тысячи долларов. Жюри будет оценивать конкурсантов в одной категории, независимо от породы.

Ранее самой уродливой собакой в Великобритании признали метиса мопса и китайской хохлатой собаки по имени Пегги. За победу в конкурсе она получила купон на услуги эксклюзивного спа для собак, а также фотосессию и портрет на холсте.