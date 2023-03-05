Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:40, 6 марта 2023Мир

Иран запланировал запустить спутник в сотрудничестве с Россией

ISNA: Иран планирует в декабре вывести спутники на орбиту на высоте 500 км

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Иран намерен вывести на орбиту два спутника собственного производства в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщило агентство ISNA, передает ТАСС.

Уточняется, что вывод запланирован на декабрь. Ожидается, что спутники «Коусар» и «Ходход» выведут на орбиту на высоте 500 километров от поверхности Земли.

Ранее министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что страна намерена построить еще три спутника совместно с Россией. «Дай Бог, согласно достигнутым договоренностям, мы будем строить "Хайям-2", "Хайям-3" и "Хайям-4" в сотрудничестве с Россией», — сообщил он. Иса Зарепур отметил, что проект спутника «Хайям» разработало Иранское космическое агентство, а строительство аппарата происходило на территории России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия начала прорабатывать безвиз с шестью странами
Тучная рэперша Lizzo выступила на сцене в прозрачном наряде
Стало известно о взрывах в Харькове
В России началась короткая рабочая неделя
АФК «Система» отказалась от покупки акций владельца Sela и Zarina
Иран запланировал запустить спутник в сотрудничестве с Россией
Раскрыты причины построить новые мечети в Москве
Обнаружен необычный взрыв звезды
Пожар на коксогазовом заводе в Подмосковье потушили
Зеленский поручил усилить защиту украинских энергообъектов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.