Иран запланировал запустить спутник в сотрудничестве с Россией

ISNA: Иран планирует в декабре вывести спутники на орбиту на высоте 500 км

Иран намерен вывести на орбиту два спутника собственного производства в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщило агентство ISNA, передает ТАСС.

Уточняется, что вывод запланирован на декабрь. Ожидается, что спутники «Коусар» и «Ходход» выведут на орбиту на высоте 500 километров от поверхности Земли.

Ранее министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что страна намерена построить еще три спутника совместно с Россией. «Дай Бог, согласно достигнутым договоренностям, мы будем строить "Хайям-2", "Хайям-3" и "Хайям-4" в сотрудничестве с Россией», — сообщил он. Иса Зарепур отметил, что проект спутника «Хайям» разработало Иранское космическое агентство, а строительство аппарата происходило на территории России.

